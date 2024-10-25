TCL начнет выпускать более дешевые и яркие OLED-мониторы

Компания TCL анонсировала новую технологию производства OLED-дисплеев, которая обещает снизить затраты на производство, а также повысить их яркость и энергоэффективность. Ожидается, что первые устройства с использованием этой технологии появятся в 2025 году, сообщает PCWorld.

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На конференции Omdia Korea Display в Южной Корее TCL подробно рассказала о новой технологии струйной печати OLED-панелей, включая сами органические светодиоды. Этот метод позволяет сократить потери света на 50% за счет уменьшения внутреннего отражения, снизить энергопотребление и увеличить срок службы экранов. Кроме того, такой метод позволяет снизить стоимость производства на 20%.

Компания также продемонстрировала на мероприятии несколько прототипов, включая OLED-телевизор с разрешением 8K, 14-дюймовый экран для ноутбука и 31-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 4K.

Ограниченное производство дисплеев с использованием новой технологии начнется к концу текущего года. Основное внимание будет уделено средним по размеру OLED-экранам для ноутбуков и мониторов. Готовые продукты появятся на рынке во второй половине 2025 года.