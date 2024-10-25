Oppo представила более мощный аналог планшета от OnePlus

Компания Oppo представила флагманский планшет Pad 3 Pro под управлением операционной системы Android. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Планшет предлагает металлический корпус толщиной 6,75 мм и дизайн, аналогичный предшественнику. Устройство оснащается 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000x2120 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.

За производительность Oppo Pad 3 Pro отвечает разогнанный Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, дополненный 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 от 256 ГБ до 1 ТБ. Также в планшете предусмотрена селфи-камера на 8 Мп и основной модуль с разрешением 13 Мп.

Аккумулятор емкостью 9150 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие четырех динамиков, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и операционной системы Android 14 на базе фирменной оболочки ColorOS 14.1.

Oppo Pad 3 Pro доступен в Китае в черном и бежевом цветах по цене от 3299 до 4499 юаней (от 44,6 до 60,8 тыс. руб.). В продаже в июле появился похожий OnePlus Pad 2, предназначенный в том числе для глобального рынка. Однако у этих двух моделей незначительно отличающиеся характеристики.