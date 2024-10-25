Обнаружено рекордное простое число с 41 миллионом цифр

В США было открыто самое большое простое число, состоящее из 41 024 320 цифр. Об этом говорится на сайте проекта Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS).

Открытие сделал 36-летний математик-любитель из Сан-Хосе (штат Калифорния, США) Люк Дюрант. Речь идет о 52-м простом числе Мерсенна, и оно больше предыдущего рекорда на 16 миллионов цифр.

Люк Дюрант является бывшим сотрудником NVIDIA и активным участником проекта GIMPS, который занимается поиском простых чисел. Новое число носит название M136279841. Для его получения необходимо возвести 2 в степень 136 279 841, а затем вычесть единицу.

Дюрант приступил к поискам год назад. Им использовались тысячи серверов с графическими процессорами, распределенных по 24 центрам обработки данных в 17 странах. Его облачный суперкомпьютер обрабатывал массивы данных почти год. Открытие принесет Дюранту награду в размере $3 тыс. (около 290 тыс. руб.).

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