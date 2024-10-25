Грозит ли миру климатическая катастрофа

Миру не грозит климатическая катастрофа из-за замедления течений Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), считает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Как он рассказал в беседе с ОТР, даже если в Северной Атлантике полностью прекратится перенос тепла, хаос на планете не наступит.

Эта тема активно звучала в середине 90-х, когда гипотетическая такая возможность была обнаружена. Но впоследствии все это затихло, потому что модели уже показали, что такой сценарий при глобальном потеплении в ближайшее столетие не реализуется. Скорее всего, и далее не реализуется с огромной вероятностью, — объяснил академик.

Семенов отметил, что другие климатологи просто хотят привлечь внимание такими громкими заявлениями. АМОС не может перестать переносить тепло, в крайнем случае останутся другие источники для этого. Кроме того, именно атмосфера, а не океан, переносит большую часть тепла.

У нас продолжается антропогенное потепление, растет парниковый эффект. Через 100 лет и так температура вырастет на шесть-семь градусов, поэтому, как ни погляди, такая возможность не реализуема, — заключил климатолог.

Ранее не менее 44 климатологов со всего мира подписали открытое письмо к лидерам стран Северной Европы, чтобы предупредить их о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений AMOC. Они призвали власти принять срочные меры, отметив, что риски ослабления циркуляции течений прежде были недооценены.