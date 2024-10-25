Apple заплатит $1 млн за взлом частного ИИ-облака компании

Apple запустила программу по поиску уязвимостей в частном ИИ-облаке. Исследователям в области кибербезопасности обещают до 1 миллиона долларов за наиболее опасные бреши.

В блоге техногигант уточняет, что максимально возможное вознаграждение в один миллион долларов можно получить за отчёты с эксплойтами, позволяющими удалённо выполнить вредоносный код на серверах Private Cloud Compute.

В Apple также отметили, что исследователи могут получить до 250 тыс. долларов за эксплойты, с помощью которых можно вытащить конфиденциальную информацию пользователей или запросы клиентов, отправленные в частное облако корпорации.

Кроме того, до 150 тыс. долларов можно получить за эксплойты, открывающие доступ к конфиденциальной пользовательской информации из привилегированной сетевой позиции.

«Самые крупные вознаграждения ждут специалистов, которые предоставят информацию об уязвимостях, позволяющих скомпрометировать пользовательские данные», — объясняет Apple.

Напомним, в бета-версии iOS 18.2 нашли интересную функциональность — Communication Safety, защищающую детей от отправки и получения изображений интимного характера.