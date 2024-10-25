Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю с Международной космической станции. Об этом сообщила на своем сайте госкорпорация «Роскосмос».

Отстыковка корабля Crew Dragon несколько раз переносилась. Изначально ее планировали провести 8 октября, затем 10, 13, 14 и 18 октября. Причиной переносов стали погодные условия в нескольких зонах приводнения у побережья Флориды. В компании SpaceX подчеркивали, что следят за погодными условиями и ищут возможность для возвращения корабля.

Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции накануне в 00:05 по московскому времени. Приводнение его ожидалось в 10:29 мск 25 октября у побережья штата Флорида.

«После 235-суточной экспедиции вместе с Александром Гребенкиным на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», - отмечается в сообщении российской госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что на станции остался экипаж в составе космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, а также астронавтов Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.

«Александр Гребенкин возвратился с МКС в соответствии с подписанным в июле 2022 года между Роскосмосом и NASA соглашением о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС»», - пояснили в компании.

Напомним, что 10 октября на побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Скорость ветра в его эпицентре превышала 250 километров в час. Как минимум восемь человек погибли, множество зданий были повреждены, без света остались более трех миллионов домов. Власти США предупреждали, что этот ураган может стать одним из самых разрушительных за сто лет.