Астронавта НАСА госпитализировали после возвращения с МКС

Астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) госпитализировали после возвращения на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

© Joel Kowsky / Nasa / Global Look Press

Уточняется, что причиной стало недомогание астронавта. Имя астронавта не раскрывается. В настоящее время он находится «в стабильном состоянии под наблюдением». Отмечается, что данные меры приняты в целях предосторожности.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Помимо россиянина, на борту корабля находились астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Корабль успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида.