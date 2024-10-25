Названы плюсы и минусы смартфона Honor Magic V3

Honor Magic V3 стал важным игроком на конкурентном рынке складных смартфонов, особенно в России, где выбор моделей ограничен. В сравнении с такими устоявшимися моделями, как Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6, Magic V3 предлагает компактность без ущерба для производительности, пишет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. У нового устройства высокая емкость аккумулятора — 5150 мАч, а зарядка проходит в два раза быстрее, чем у Samsung с аккумулятором на 4400 мАч.

Хотя Samsung преуспевает в качестве видео, Honor выделяется в ночной фотосъемке и возможностях зума. Оба устройства примерно равны по общему качеству фотографий, а дисплей Samsung демонстрирует более высокую пиковую яркость только при ярком солнечном свете. Magic V3 также лучше справляется с теплом при интенсивном использовании.

Несмотря на схожесть цен в розничной продаже, устоявшееся присутствие Samsung позволяет удерживать более низкие цены на маркетплейсах. Однако по мере стабилизации рынка и сокращения ценового разрыва Magic V3, вероятно, начнет набирать популярность, особенно потому, что это первый складной смартфон, который по размеру в сложенном состоянии сравнивается с обычными моноблоками, считает эксперт.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru