Apple анонсировала целую неделю презентаций

Руководитель маркетингового отдела Apple Грег Джосвиак намекнул на предстоящие анонсы новых компьютеров. На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) он сообщил, что на следующей неделе компания представит несколько новинок.

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По словам Джосвиака, первый анонс состоится уже в понедельник: «Нас ждет захватывающая неделя объявлений, которая начнется в понедельник утром. Оставайтесь с нами».

В тизере, размещенном Джосвиаком, содержится упоминание Mac и короткий ролик, где иконка Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.

Ожидается, что Apple представит обновленные модели Mac, Mac mini и MacBook Pro. Примечательно, что российский блогер Wylsacom опубликовал обзор еще непредставленного MacBook Pro на базе чипсета M4 Pro, что вызвало большую волну обсуждений даже в западных СМИ. Позднее такие же ноутбуки появились и у других российских блогеров и даже на торговых площадках по завышенной цене.

Также на понедельник запланирован релиз обновлений iOS 18.1, iPadOS 18.1 и OS Sequoia 15.1. Предполагается, что из-за этого анонсы новых компьютеров могут состояться во вторник или растянуться на всю неделю, на что намекал сам Джосвиак.