В смартфонах OnePlus появилась функция «Поделиться с iPhone»

OnePlus внедрила в свои смартфоны новую функцию «Поделиться с iPhone», позволяющую передавать файлы между устройствами на Android и iOS.

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Эта функция встроена в оболочку OxygenOS 15 и призвана упростить обмен файлами между OnePlus и iPhone.

Однако на практике использование этой функции далеко не так удобно, как может показаться. Для пользователей OnePlus процесс действительно прост: нужно выбрать файл, открыть меню «Поделиться» и нажать кнопку «Поделиться с iPhone».

Но владельцы iPhone должны сначала скачать приложение «O+ Connect» из App Store, предоставить необходимые разрешения и оставить приложение открытым до завершения процесса.

© 9to5Google

© 9to5Google

Процесс передачи файла также требует от пользователя iPhone подключения к созданной OnePlus Wi-Fi сети, что делает обмен файлами долгим и сложным.

В итоге, несмотря на стремление упростить обмен файлами, эта функция вряд ли станет популярной из-за неудобства для пользователей iPhone, которым проще использовать другие методы передачи данных, такие как облачные сервисы или сообщения.