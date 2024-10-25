Получена первая партия топлива из неперерабатываемого пластика

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика.

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Для его создания в вузе разработали специальную каталитическую установку, которую в дальнейшем планируются внедрять на рынок, сообщили в пресс-службе вуза.

"Установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Ученые получили первые три литра керосина. В настоящее время определяются оптимальные режимы работы капиллярного реактора, отрабатываются важные циклы регенерации катализатора, подбираются оптимальные параметры каталитического процесса, осуществляется подбор катализатора, отслеживаются важнейшие показатели работы установки и проводится анализ полученного продукта", - сообщили в пресс-службе.

Разрабатываемая совместными усилиями технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу - термической деструкции без доступа кислорода при высокой температуре. На выходе получается пиролизное масло - неоднородная жидкая смесь углеводородов, содержащая большое количество нежелательных примесей. Затем производится разделение многокомпонентной смеси на фракции по температуре кипения. Преобразовать ее в пригодное для использования топливо можно посредством применения каталитической технологии.

Готовый продукт подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Данные параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение. Первые эксперименты ученые НГУ провели с использованием никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе. На них удалось получить первые положительные результаты.

"Главное - при отработке данной технологии мы продолжаем совершенствовать свои навыки работы с этим особенным сырьем, которое так сильно отличается от нефти. Для нас это очень интересная задача, поскольку пластиковых отходов действительно становится все больше. И далеко не все подлежат вторичной переработке. Захоронение их на свалках - не решение проблемы. Для меня, с точки зрения науки, интересно выявить особенности переработки данного сырья, а также требования к свойствам катализатора, которые позволят стабильно и долго получать качественные моторные топлива и масла из неперерабатываемых отходов в ценное топливо", - приводит пресс-служба слова доцента НГУ Екатерины Воробьевой.

Результаты работы

Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза - рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. В настоящий момент эту технологию можно считать практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок. Основное отличие производственных образцов от лабораторной установки заключается в количестве реакторов. В лабораторной установке реактор один, а в промышленных теоретически возможно установить сотни и даже тысячи. Тогда и производительность возрастет многократно.