Представлена беспроводная колонка за €6000

Компания Marantz представила две новые беспроводные колонки премиум-класса — Marantz Horizon и Marantz Grand Horizon.

© Ferra.ru

Эти устройства предназначены для ценителей высококачественного звука и элегантного дизайна, а стоимость старшей модели Grand Horizon составит €6000.

Колонки отличаются уникальным дизайном и использованием роскошных материалов. Они обёрнуты в фирменную ткань Marantz Radiance 360°, изготовленную из переработанных океанических пластиков.

© TechPowerUp

Оба устройства имеют круглую форму с фирменным элементом — круговым «иллюминатором», который выделяется на передней панели. При этом они также могут похвастаться передовыми аудиотехнологиями, включая фирменный усилитель Marantz Rise мощностью 310 Вт для Horizon и 370 Вт для Grand Horizon.

Колонки поддерживают Dolby Atmos и позволяют настроить звучание под настроение и предпочтения пользователя с помощью системы обработки сигнала Marantz Mirage DSP.