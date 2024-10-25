Компания OpenAI назвала сроки создания новой модели ИИ

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, до декабря представит новую модель искусственного интеллекта — Orion. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники.

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Orion, в отличие от GPT-4o и o1, не будет широко распространяться через платформу ChatGPT. Источник отметил, что доступ к новой модели сначала предоставят компаниям, с которыми тесно сотрудничает OpenAI.

Другой источник издания утверждает, что основной партнер компании — Microsoft планирует разместить Orion на собственной облачной платформе Azure уже в ноябре.

21 октября сообщалось, что Apple намеревается создать самый совершенный искусственный интеллект (ИИ) в мире.

По словам руководителя компании Тима Кука, нейросеть от Apple уже является наилучшей для пользователей техники компании, однако когда специалисты доработают ИИ, он станет «лучшим в мире».

Кук также поделился впечатлениями от использования «яблочной» нейросети, отметив, что благодаря ей стал сильно экономить время.