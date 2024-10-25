В Миссури начали расследование против Google о цензуре

Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил о начале расследования в отношении Google о цензуре. Об этом сообщается в его X (ранее Twitter).

По его словам, расследование проводится из-за цензуры консервативных речей в ходе «самых важных выборов в истории» США.

Бэйли обвинил компанию в войне против демократических процессов. Он подчеркнул, что пора дать этому отпор.

В марте Еврокомиссия начала полномасштабные расследования в отношении Apple, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на предмет соответствия их практик новому закону о цифровых рынках ЕС.

Антимонопольное ведомство изучит правила для приложений Apple и Google, которые могут ограничивать конкуренцию. Также под прицелом окажутся выдача результатов поиска Google и возможное затруднение выбора альтернатив браузеру Safari на устройствах Apple.

Представители Apple, Google и Meta заявили, что их продукты полностью соответствуют требованиям закона о цифровых рынках ЕС. Ранее Apple уже оштрафовали на €1,8 млрд за ограничение возможностей стриминговых сервисов.