Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

Ученые на Западе лишены очень важных данных об изменениях климата из-за санкций против РФ. Запрет на контакты с российскими учеными лишает науку информации об Арктике и ее изменениях. Об этом написало издание New York Times.

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— Поток данных между западными и российскими учеными упал до минимума из-за введенных санкций и других ограничений против России, — сказано в статье.

Главной проблемой является невозможность мониторинга западными учеными таяния льдов Арктики, процесс нагревания которой происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

— Без РФ невозможно понять, как меняется Арктика, — сказал ученый из Италии Алессандро Лонги, который изучает вечную мерзлоту.

Ученые, которые изучают дикую природу региона, тоже столкнулись с провалом нескольких проектов. Норвежский специалист Пол Асфольм, который в течение 30 лет был в постоянном контакте с российскими учеными, пожаловался, что после начала спецоперации ему было приказано прекратить все контакты с исследователями из РФ.

— Теперь у нас «Ледяной занавес», — иронично заявил он.

К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме 44 ведущих климатолога мира. Они предупредили их о приближающейся катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.