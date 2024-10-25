Смартфон Xiaomi 14T сравнили с Realme 13 Pro+ и Vivo V40

На YouTube-канале Manila Shaker выяснили, какой смартфон сейчас лучше покупать: Xiaomi 14T, Vivo V40 или Realme 13 Pro+.

© YouTube/Manila Shaker

Vivo V40 - самый тонкий среди Xiaomi 14T и Realme 13 Pro+. Его толщина составляет 7,6 мм. У Xiaomi она 7,8 мм, а у Realme - 8,2 мм.

Полноценная влагозащита есть у Vivo и Xiaomi: по стандарту IP68. При этом Realme имеет защиту только IP65.

У всех трёх устройств стоит AMOLED-дисплей. У Vivo и Xiaomi разрешение 1,5К, а у Realme - только Full HD+. Частота обновления экрана у Vivo и Realme - 120 Гц, в то же время у Xiaomi она составляет 144 Гц. Ярче всех из смартфонов оказался Vivo V40 (4500 нит), а бледнее всех - Realme (2000 нит). Тем не менее всеми ими можно без проблем пользоваться на солнце.

Xiaomi и Realme оснащены тройной задней камерой, а у Vivo она только двойная. Объективы Realme 13 Pro+ включают основной на 50 МП, телевик на 50 МП, ультраширик на 8 МП. Xiaomi 14T имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный телевик, 12-мегапиксельный ультраширик. Vivo V40 предлагает основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную на 50 МП.

Если говорить о фронтальных камерах, то у Realme и Xiaomi она имеет разрешение 32 МП, а у Vivo - 50 МП.

Примеры фотографий со всех смартфонов - ниже. В целом на основную камеру во всех случаях можно сделать потрясающие снимки. Но у Realme 13 Pro+ изображения более чёткие и лучше цветопередача. По части селфи-фото выигрывает уже Vivo V40.

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

© Manila Shaker

Vivo и Realme могут записывать на основную камеру видео в 4К 30 к/с, а Xiaomi - в 4К 60 к/с. Селфи-видео можно снимать на всех телефонах в 4К 30 к/с максимум.

Xiaomi 14T работает на процессоре Dimensity 8300 Ultra, Vivo V40 - на Snapdragon 7 Gen 3, Realme 13 Pro+ - на Snapdragon 7s Gen 2. Результаты тестирования этих процессоров - выше.

У Vivo самый большой аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Далее идёт Realme с батареей на 5200 мАч и Xiaomi с 5000 мА*ч. У Realme и Vivo есть поддержка зарядки на 80 Вт, у Xiaomi - на 67 Вт.

Вывод

За свою стоимость Xiaomi 14T предлагает больше всего возможностей. При этом Vivo V40 обладает отличной камерой, а Realme - хорошей эргономикой и премиальным внешним видом (хотя цена на него завышена).