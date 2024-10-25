Ученые сравнили две мощнейшие магнитные бури XX века

Две самые мощные магнитные бури XX века стали предметом исследования ученых, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Space Physics. Об их выводах рассказали в Американском геофизическом союзе.

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4 августа 1972 года выброс солнечной плазмы потряс магнитное поле Земли, пролетев через космос за рекордно быстрые 14,6 часа. Результатом стали масштабные нарушения работы электросетей, систем связи и даже, по некоторым данным, случайные взрывы американских подводных военно-морских мин в Северном Вьетнаме.

Геомагнитная буря 13 марта 1989 года, известная также, как Квебекское событие, привела к девятичасовым перебоям электроснабжения в Канаде.

Обе эти бури развивались по типичному сценарию: солнечные вспышки сопровождались направленными к Земле корональными выбросами массы (КВМ). Только в 1972 году облако плазмы прилетело необычайно быстро, а в 1989 — медленнее, и вызвавший его взрыв был в 10 раз слабее, зато возмущение геомагнитного поля растянулось более чем на 23 часа.

Самой мощной магнитной бурей за всю историю наблюдений считается событие Кэррингтона 1859 года. Этот космический супершторм сопровождался полярными сияниями до тропических широт и выходом из строя телеграфа — единственного на тот момент вида связи. Случись подобное явление сегодня — его разрушительные последствия могут обойтись в триллионы долларов и оставить миллионы людей без электричества на два года.

Авторы исследования полагают, что при неблагоприятном (но вполне реальном) стечении обстоятельств КВМ 1972 года мог бы вызвать бурю, более мощную, чем событие Кэррингтона. А крупнейший шторм 1989-го его даже превзошел, по крайней мере по одному из параметров — количеству энергии, переносимой частицами в кольцевом токе Земли.

Энергия заряженных частиц КВМ увеличивается не в эпицентре солнечной вспышки, а в межпланетных ударных волнах, где они ускоряются от МэВ до ГэВ — этим, в том числе, обусловлены сложности с прогнозированием магнитных бурь, резюмируют ученые.

Сейчас наше светило вышло на пик своей активности, который, вероятно, продолжится и в следущем году. Геомагнитные бури следуют одна за другой. Авторы статьи надеются, что их работа поможет в будущих исследованиях и прогнозировании космической погоды.