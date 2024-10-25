Россия внедрит ИИ для борьбы с теневым оборотом биткоина

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что его ведомство и в целом правоохранительные органы будут использовать ИИ в борьбе с развивающейся киберпреступностью.

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По словам Краснова, речь идёт о т.н. DeFi-преступности, когда для преступлений используются цифровые активы. Для борьбы с таким видом киберпреступности необходимы новые технологии.

Генпрокурор отметил, что в возглавляемом им ведомстве уже создано подразделение по внедрению ИИ в прокурорскую деятельность и утверждён план на трёхлетний период. Уточняется, что в своей деятельности прокуратура использует инструмент «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга.