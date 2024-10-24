Российские физики создали новую технологию переработки ядерного топлива

Физики из России разработали инновационную ионно-плазменную технологию, которая может помочь в дезактивации облучённого графита и переработке отработанного ядерного топлива. Как сообщается пресс-службой Российского научного фонда, этот метод позволит с высокой эффективностью извлекать радиоактивный углерод из графита и перерабатывать топливо на 99%.

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Анна Петровская, генеральный директор компании «ИнноПлазмаТех», отметила, что новая технология значительно снизит затраты на закрытие уран-графитовых реакторов и сделает переработку топлива более доступной и экологически чистой. Она также сообщила, что данный подход уже запатентован совместно с «Росатомом» и «Концерном Росэнергоатом», и начато международное патентование.

По словам исследователей, их метод поможет решить давнюю проблему атомной отрасли — дезактивацию графита, который используется в реакторах. Учёные выяснили, что при нагреве графита в аргоновой плазме до 1,7 тыс. градусов Цельсия, радиоактивные изотопы поднимаются на поверхность, откуда их можно удалить. Для переработки ядерного топлива они предложили помещать топливные таблетки в специальную трубу и прогревать их до 2,6 тыс. градусов, что позволит извлечь до 99% ценных материалов для дальнейшего использования.