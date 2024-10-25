Ученые из США обнаружили признаки скопления душ в космосе

Недавно американские ученые провели масштабное исследование космоса, в ходе которого были выявлены необычные энергетические образования, которые, по их мнению, могут быть связаны со скоплением человеческих душ.

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Используя современное высокоточное оборудование, специалисты зафиксировали электромагнитную активность, проявляющуюся в виде вспышек, напоминающих молнии, в отдельных зонах космоса.

Эти явления занимают площади в несколько километров и возникают благодаря взаимодействию электрических разрядов и магнитных полей. Полученные данные могут значительно изменить наше понимание жизни и смерти, а также связи человека с космосом. В настоящее время ученые продолжают исследовать этот феномен, однако конкретные детали будущих экспериментов пока не раскрываются.