Микропластик обнаружен в выдыхаемом воздухе дельфинов

Исследование, проведённое Лесли Харт и Мирандой Дзёбак из The Conversation, выявило наличие микропластиковых волокон в выдыхаемом воздухе дельфинов-афалин, что подчеркивает масштабы пластикового загрязнения.

Это открытие стало результатом работы с дельфинами в заливе Сарасота (Флорида) и заливе Баратария (Луизиана) и опубликовано в журнале PLOS One.

Микропластик — это крошечные пластиковые частицы, которые сейчас встречаются повсюду: на суше, в воде, в воздухе, а также в атмосфере, где они попадают даже в облака. Учёные оценивают, что в океанах содержится около 170 триллионов частиц микропластика. Ранее уже было установлено, что как люди, так и животные подвергаются воздействию микропластика через еду, воду и воздух. Однако новое исследование показало, что дельфины-афалины вдыхают и выдыхают пластиковые волокна, сходные по химическому составу с теми, что были найдены в лёгких человека.

Для человека вдыхание микропластика может вызывать воспаление лёгких, которое способно привести к тяжёлым заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, рубцевание тканей и даже рак. В связи с тем, что дельфины вдыхают похожие пластиковые частицы, они могут также подвергаться этим рискам. В дополнение к этому, химические вещества, содержащиеся в пластике, могут оказывать негативное влияние на репродуктивные, сердечно-сосудистые и нервные функции как у людей, так и у морских млекопитающих, таких как дельфины.

Дельфины, будучи высшими хищниками с долгой продолжительностью жизни, играют важную роль в понимании воздействия загрязняющих веществ на морские экосистемы. Это также может быть индикатором потенциальных угроз для здоровья людей, особенно тех, кто живёт в прибрежных районах. Важно отметить, что 41% населения мира проживает на расстоянии не более 100 км от побережья, что делает это исследование актуальным и для людей.

Океан выбрасывает микропластик в атмосферу через пенные волны и морские брызги. При энергичном движении волн образуются пузырьки, которые могут выбрасывать до 100 000 метрических тонн микропластика в воздух ежегодно. Дельфины, как и другие морские млекопитающие, поднимаясь на поверхность для дыхания, особенно подвержены воздействию этих частиц. При этом микропластик загрязняет не только густонаселённые районы, но также уносится ветром и в удалённые уголки планеты, где уровень загрязнения гораздо ниже.

В процессе исследования образцы дыхания дельфинов собирались с помощью спирометров и чашек Петри во время оценки состояния здоровья животных в рамках программы «Отлов и отпуск». Используя микроскоп, учёные обнаружили в воздухе, выдыхаемом дельфинами, микроскопические пластиковые частицы — волокна и гладкие фрагменты ярких цветов. Чтобы подтвердить их пластиковую природу, использовалась паяльная игла (пластик плавится при нагревании), а для точного химического анализа применялась Рамановская спектроскопия, которая помогает идентифицировать химический состав вещества.

Хотя пока неизвестно, какое влияние вдыхание микропластика оказывает на здоровье дельфинов, это исследование подчёркивает важность борьбы с пластиковым загрязнением. Оно также напоминает о том, что человек может внести свой вклад, сократив использование пластика и поддерживая меры по очистке океанов.