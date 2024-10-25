$96.74+0.10104.51+0.13
Почта

Представлена Lomo Instant Wide Glass – моментальная камера со стеклянным объективом

Lomography представила новую камеру моментальной печати Lomo Instant Wide Glass, отличающуюся улучшенными характеристиками благодаря стеклянным линзам с многослойным покрытием, что обеспечивает высокую резкость и точную цветопередачу.

Lomography выпустила новую камеру моментальной печати
© MobiDevices

Lomo Instant Wide Glass

Это новшество выделяет камеру на фоне других моделей серии и делает её особенно подходящей для студийной съемки.

Lomo Instant Wide Glass

Основные особенности Lomo Instant Wide Glass:

  • Стеклянные линзы с покрытием для предотвращения хроматических аберраций.
  • Автоматическая регулировка выдержки от 1/125 до 8 секунд, с режимом Bulb до 30 секунд.
  • Два значения диафрагмы – f/8 и f/22.
  • Настройки компенсации экспозиции ±1 EV и зональной фокусировки на расстояниях от 0,3 м до бесконечности.
  • Поддержка мультиэкспозиции и комплектный объектив Splitzer для творческих эффектов.

Также камера оснащена встроенной вспышкой, портом синхронизации с ПК, цветными фильтрами и крышкой объектива с функцией дистанционного спуска затвора. В качестве расходного материала используется фотобумага Instax Wide.

Цена на Lomo Instant Wide Glass составляет $279, и она уже доступна в продаже в США.

Наука и техника
Илон Маск
Qualcomm
Соединенные Штаты