Lomography выпустила новую камеру моментальной печати

Lomography представила новую камеру моментальной печати Lomo Instant Wide Glass, отличающуюся улучшенными характеристиками благодаря стеклянным линзам с многослойным покрытием, что обеспечивает высокую резкость и точную цветопередачу.

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Это новшество выделяет камеру на фоне других моделей серии и делает её особенно подходящей для студийной съемки.

Основные особенности Lomo Instant Wide Glass:

Стеклянные линзы с покрытием для предотвращения хроматических аберраций.

Автоматическая регулировка выдержки от 1/125 до 8 секунд, с режимом Bulb до 30 секунд.

Два значения диафрагмы – f/8 и f/22.

Настройки компенсации экспозиции ±1 EV и зональной фокусировки на расстояниях от 0,3 м до бесконечности.

Поддержка мультиэкспозиции и комплектный объектив Splitzer для творческих эффектов.

Также камера оснащена встроенной вспышкой, портом синхронизации с ПК, цветными фильтрами и крышкой объектива с функцией дистанционного спуска затвора. В качестве расходного материала используется фотобумага Instax Wide.

Цена на Lomo Instant Wide Glass составляет $279, и она уже доступна в продаже в США.