Lomography выпустила новую камеру моментальной печати

Представлена Lomo Instant Wide Glass – моментальная камера со стеклянным объективом
Lomography представила новую камеру моментальной печати Lomo Instant Wide Glass, отличающуюся улучшенными характеристиками благодаря стеклянным линзам с многослойным покрытием, что обеспечивает высокую резкость и точную цветопередачу.
Это новшество выделяет камеру на фоне других моделей серии и делает её особенно подходящей для студийной съемки.
Основные особенности Lomo Instant Wide Glass:
- Стеклянные линзы с покрытием для предотвращения хроматических аберраций.
- Автоматическая регулировка выдержки от 1/125 до 8 секунд, с режимом Bulb до 30 секунд.
- Два значения диафрагмы – f/8 и f/22.
- Настройки компенсации экспозиции ±1 EV и зональной фокусировки на расстояниях от 0,3 м до бесконечности.
- Поддержка мультиэкспозиции и комплектный объектив Splitzer для творческих эффектов.
Также камера оснащена встроенной вспышкой, портом синхронизации с ПК, цветными фильтрами и крышкой объектива с функцией дистанционного спуска затвора. В качестве расходного материала используется фотобумага Instax Wide.
Цена на Lomo Instant Wide Glass составляет $279, и она уже доступна в продаже в США.