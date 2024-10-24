В Роскомнадзоре сообщили о рекордной DDoS-атаке на Россию

Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергей Хуторцев рассказал о самой продолжительной DDoS-атаке на Россию. Об этом сообщает Прайм.

Во время форума «Спектр-2024» Хуторцев рассказал, что после начала конфликта на Украине серьезно возросло число DDoS-атак на российские ресурсы. Самая длительная атака произошла в этом году — она продолжалась около трех суток. На этом фоне, в Роскомнадзоре приняли решение создать национальную систему противодействия атакам. По словам Хуторцева, за 9 месяцев своей работы она уже отразила более 10,5 тысяч атак. В данный момент к ней подключены 5 тысяч ресурсов и 655 российских организаций.

«После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в 3 раза дольше», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона sim-карт.