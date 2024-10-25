Разработчики Google пообещали улучшить работу видеоплеера в «Диске»

Разработчики Google в своём блоге сообщили об обновлении видеоплеера в облачном хранилище Диск (Google Drive). На информацию обратил внимание портал 9to5Google.

© Google Drive

Как отмечается в материале, раньше в Диске использовался плеер, аналогичный YouTube. Новый дизайн использует слайдер Material 3, представленный в начале 2024 года.

Вместо круглой головки воспроизведения, характерной для YouTube-плеера, внедрена «ручка», представляющая собой вертикальную линию, физически отделённую от прогресс-бара (дорожки воспроизведения). И эти компоненты белые, а не красные.

Слева расположена большая белая кнопка воспроизведения / паузы, а рядом с ней находится контейнер, который позволяет перематывать вперёд и назад на 10 секунд с указанием прошедшего / общего времени. Последний закруглённый прямоугольник справа содержит элементы управления, позволяющие регулировать громкость, надписи, скорость воспроизведения, все настройки, а также позволяет переходить в полноэкранный режим.