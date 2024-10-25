Определены этапы расселения животных по Южной Европе в раннем плейстоцене

Международная команда исследователей проанализировала все останки животных, найденных в стоянке Нотаркирико в южной Италии в 2016–2023 годах. Окаменелости относятся к раннему-среднему плейстоцену и датируются 695–614 тысячами лет назад.

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Оказалось, что 695–660 тысяч лет назад климат в Нотаркирико был относительно теплый. Поэтому в регионе преобладали бегемоты, носороги, олени и макаки. Однако примерно 660 тысяч лет назад обезьяны исчезли из-за похолодания. На смену им пришли слоны и бизоны. После этого климат снова потеплел, из-за чего в регионе стало больше оленей и львов. Новые данные позволят выяснить, как и когда животные расселились по Европе. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Стоянка Нотаркирико, расположенная в южной Италии, известна археологам и палеонтологам с 1950-х годов по многочисленным окаменелостям млекопитающих возрастом от 695 до 614 тысяч лет назад. В этом месте сохранились свидетельства почти ста тысяч лет климатических изменений раннего-среднего плейстоцена.

Международная команда ученых решила проанализировать все останки, найденные в Нотаркирико в 2016–2023 годах. Оказалось, что период 695–614 тысяч лет назад можно поделить на три этапа, в которых существовали три разных комплекса млекопитающих. Так, в самой ранней эпохе 695–660 тысяч лет назад климат был относительно теплый. Вероятно, тогда в Нотаркирико было много лесов, степей, озер и прудов. В них обитали бегемоты, носороги, олени и макаки.

Однако примерно 660 тысяч лет назад макаки и гиппопотамы исчезли. На замену им пришли палеолоксодоны — слоны с прямыми бивнями (Palaeoloxodon antiquus) — и лесной бизон (Bison schoetensacki). По словам ученых, изменения в составе млекопитающих произошли в одно время с одним из самых масштабных оледенений плейстоцена. Количество лесов уменьшилось, а климат стал более холодным. После этого начался переход к межледниковым условиям: температура повысилась, стало больше лесных массивов и степей. В это время Нотаркирико населяли слоны, кабаны, лани, пещерные львы и олени.

По словам авторов, окаменелости позволяют не только понять процесс климатических изменений в древности, но и узнать, как и когда разные виды животных расселились по Европе в плейстоцене.