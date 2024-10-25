При вскрытии «мумий инопланетян» из Перу обнаружен необычный имплант

Врачи обнаружили необычные металлические импланты при вскрытии древних мумий-"кукол", которых также называют "тридактилами Наски" - из-за трех пальцев на руках и названия региона в Перу, откуда, как считается, их вывезли анонимные расхитители гробниц.

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Издание Daily Mail опубликовало видео, снятое при вскрытии одной из них. На кадрах видно, как медик извлекает из трехпалой руки легкий металлический имплант.

По словам судебно-медицинского эксперта ВМС Мексики, доктора Хосе Сальсе Бенитеса, "это очень сложный металлический сплав, для получения которого требуются специальные знания и методика плавки". В сплаве, утверждают эксперты, содержатся алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий. Сама "кукла" в длину 60 см и, по мнению некоторых исследователей, является "мумией инопланетянина".

"Эта трехпалая рука, из которой я извлек металл, не принадлежит ни одному из тех тел, что были ранее представлены в мексиканском конгрессе, - утверждает доктор Бенитес. - Но эта рука является частью фрагментов, которые найдены в Перу".

Доктор напомнил, что на слушаниях в конгрессе Мексики в прошлом году были представлены два других "трупа инопланетян".

Издание утверждает, что эти "существа" были найдены в Перу вместе с более крупными, размером с человека, образцами, также покрытыми белыми порошкообразными окаменелостями, известными как диатомовая земля.

При этом некоторые высокопоставленные перуанские чиновники из Министерства культуры страны утверждают, что маленькие тела - это подделки.

Например, археолог из Института судебной медицины и криминалистики Перу, доктор Флавио Эстрада считает, что это куклы, склеенные из костей земных животных.