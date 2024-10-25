При вскрытии «мумий инопланетян» из Перу обнаружен необычный имплант

При вскрытии "мумий инопланетян" из Перу врачи обнаружили металлический имплант
Врачи обнаружили необычные металлические импланты при вскрытии древних мумий-"кукол", которых также называют "тридактилами Наски" - из-за трех пальцев на руках и названия региона в Перу, откуда, как считается, их вывезли анонимные расхитители гробниц.
Издание Daily Mail опубликовало видео, снятое при вскрытии одной из них. На кадрах видно, как медик извлекает из трехпалой руки легкий металлический имплант.
По словам судебно-медицинского эксперта ВМС Мексики, доктора Хосе Сальсе Бенитеса, "это очень сложный металлический сплав, для получения которого требуются специальные знания и методика плавки". В сплаве, утверждают эксперты, содержатся алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий. Сама "кукла" в длину 60 см и, по мнению некоторых исследователей, является "мумией инопланетянина".
"Эта трехпалая рука, из которой я извлек металл, не принадлежит ни одному из тех тел, что были ранее представлены в мексиканском конгрессе, - утверждает доктор Бенитес. - Но эта рука является частью фрагментов, которые найдены в Перу".
Доктор напомнил, что на слушаниях в конгрессе Мексики в прошлом году были представлены два других "трупа инопланетян".
Издание утверждает, что эти "существа" были найдены в Перу вместе с более крупными, размером с человека, образцами, также покрытыми белыми порошкообразными окаменелостями, известными как диатомовая земля.
При этом некоторые высокопоставленные перуанские чиновники из Министерства культуры страны утверждают, что маленькие тела - это подделки.
Например, археолог из Института судебной медицины и криминалистики Перу, доктор Флавио Эстрада считает, что это куклы, склеенные из костей земных животных.