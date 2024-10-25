Представлен российский ноутбук с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 4 ТБ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» объявил о разработке первого ноутбука на базе процессоров AMD в своем ассортименте. Модель Н15А-Б создана на материнской плате «Ахтуба» с поддержкой процессоров AMD Ryzen, а серийное производство планируется начать до конца 2024 года.

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Ранее компания производила устройства только на базе архитектуры Intel, но с учетом роста популярности платформы AMD «Гравитон» расширил линейку новыми моделями. «Гравитон» Н15А-Б может поставляться с процессорами AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U или Ryzen 7 7730U. Отмечается, что одним из ключевых преимуществ платформы AMD является встроенный графический ускоритель Radeon Graphics, обеспечивающий производительность на уровне дискретных видеокарт.

Ноутбук оснащен IPS-экраном с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/кв. м и антибликовым покрытием. Угол раскрытия алюминиевой крышки составляет 180 градусов. Объем твердотельного накопителя М.2 может составлять до 4 ТБ, а оперативной памяти — до 64 ГБ с возможностью увеличения объема ОЗУ в авторизированном сервисном центре.

Прием заказов на новую модель уже открыт для авторизированных партнеров. Выпуск Н15А-Б будет осуществляться на собственной производственной линии «Гравитон» с началом производства до конца 2024 года, а внесение в реестр Минпромторга России планируется в первом квартале 2025 года.