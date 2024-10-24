Раскрыта стоимость необычной видеокарты в стиле космического корабля

Компания Ayaneo объявила о выходе внешней видеокарты AG01 Starship Graphics Dock в конце ноября по цене $599 (около 57,8 тыс. руб.). Об этом сообщает портал Videocardz.

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Внешняя видеокарта Ayaneo выделяется на фоне других решений необычным дизайном в форме космического корабля. Устройство основано на видеокарте Radeon RX 7600M XT с архитектурой RDNA 3 и позволяет регулировать мощность в пределах от 100 до 120 Вт.

Видеоускоритель имеет 32 вычислительных блока и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей через 128-битную шину.

Starship Graphics Dock выступает не только как видеокарта, но и как док-станция с внешними портами и возможностью установки SSD M.2 2280 PCIe 3.0. В числе разъемов присутствуют RJ45, USB4, USB 3.1 Gen2, DisplayPort 2.0, HDMI 2.1 и слот для карты памяти. Кроме того, в корпусе предусмотрен разъем OCuLink с пропускной способностью 64 Гбит/с, что делает это устройство идеальным для мини-ПК, обеспечивая значительное увеличение производительности по сравнению со встроенной графикой.