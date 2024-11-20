Почему на орбите таинственно вышел из строя крупный спутник?

На орбите Земли вышел из строя Intelsat 33e: крупный коммуникационный спутник, чья поломка затронула Европу, Центральную Африку, Ближний Восток, Азию и Австралию. Портал sciencealert.com рассказал, почему потеря связи и финансовые убытки — не главная проблема.

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Пока нет подтвержденной информации о причинах поломки Intelsat 33e, однако сам по себе инцидент — далеко не первое происшествие подобного рода. Иногда уничтожение спутников проходит в запланированном режиме, иногда происходят случайные столкновения. А порой к потере спутников приводит повышенная солнечная активность.

Известно, что Intelsat 33e и раньше сталкивался с проблемами на орбите. Спутник, разработанный и произведенный Boeing, был запущен в августе 2016. Через год он достиг желаемой орбиты — правда, на три месяца позже, якобы из-за проблем с основным ускорителем, отвечающим за высоту. Но сложности с системой передвижения на этом не прекратились. При маневре, необходимом для поддержки правильной высоты, Intelsat 33e сжег больше топлива, чем предполагалось. А это значит, что срок его миссии сократился на 3,5 года — до 2027. В результате Intelsat попыталась возместить финансовые потери ($78 млн) в страховом порядке, хотя на момент катастрофы спутник не был застрахован.

Intelsat пока еще только расследует причины произошедшего, и мы можем никогда не узнать, из-за чего компания потеряла спутник. Но инцидент примечателен другим — объемом космического мусора.

По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли находятся 40 000 фрагментов мусора размером более 10 см и более 130 000 000 — размером 1 см. Общая масса рукотворных объектов на орбите достигает 13 000 тонн: для контекста, примерно столько же весят 90 взрослых синих китов. Причем около трети от этой массы составляют отброшенные ступени ракет.

Проблема в том, что Intelsat 33e мог оставить после себя фрагменты, которые невозможно отследить с поверхности Земли — спутник находился на высоте приблизительно 35 000 километров. И это не единственный подобный случай. В июне спутник RESURS-P1 разорвался на низкой орбите, оставив 100 отслеживаемых осколков и, скорее всего, множество маленьких. В июле аналогичная участь постигла списанный метеорологический спутник 5D-2 F8. А в августе на фрагменты распалась верхняя ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6А». Итог — минимум 283 отслеживаемых осколка и, потенциально, сотни тысяч маленьких.

По идее, страны, запустившие объект в космос, должны заниматься утилизацией его фрагментов. По крайней мере, так постановила Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами 1972 года. Но на практике эта ответственность редко ложится хоть на чьи-то плечи.