Астрономы впервые обнаружили «тройную черную дыру»

Ученые засекли необычную тройную систему с черной дырой. Как пишет журнал Nature, объект V404 Cygni расположен в 8 тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Лебедя и имеет загадочное происхождение.

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В центре системы находится черная дыра массой примерно в 12 Солнц. На очень близком расстоянии от нее вращается небольшая звезда-компаньон: она делает оборот вокруг их общего центра масс всего за 6,5 дней, а черная дыра постепенно поглощает ее вещество. Подобная ситуация довольно стандартна, однако астрономы заметили в окрестностях третий объект, который тоже находится в гравитационном взаимодействии с черной дырой. Звезда расположена в 3,5 тысячах астрономических единиц. По расчетам, один оборот этой звезды вокруг центра массы длится 70 тысяч лет.

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Находка ставит вопрос о происхождении самой черной дыры. Ранее считалось, что они образуются после взрыва сверхновой. Подобное явление завершает основной цикл эволюции массивных звезд, которые в десятки раз тяжелее Солнца. Когда в их ядре заканчивается топливо для поддержание термоядерных реакций, оно начинает сжиматься, а оболочка звезды, наоборот, неимоверно расширяется и в результате сбрасывается, что и называют вспышкой сверхновой. Ядро же сжимается либо до нейтронной звезды, либо до черной дыры.

Загадка V404 Cygni заключается в том, что ударная волна от взрыва сверхновой должна была «отогнать» прочь все более далекие, слабо притягиваемые объекты. Следовательно, второго компаньона у этой черной дыры быть не должно. Астрофизики подозревают, что обнаружили необычный способ образования подобного объекта: его звезда-прародительница могла не взорваться, а просто схлопнуться вместе с оболочкой. Ученые давно предполагали подобный вариант появления черных дыр и теперь нашли ему подтверждение.