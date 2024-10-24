Обнаружен источник мощнейших в истории наблюдений гамма-лучей

Ученые из высокогорной черенковской обсерватории HAWC в Мексике зафиксировали самые мощные всплески гамма-лучей в центре нашей галактики из когда-либо наблюдавшихся. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Природа источника, который получил название HAWC J1746-2856, пока неизвестна. Всего за семь лет обсерватория зарегистрировала 98 гамма-всплесков с уровнями энергии, превышающими 100 тераэлектронвольт.

«Исследование впервые подтверждает наличие источника сверхвысокоэнергетического гамма-излучения (певатрона — прим.ред.) в месте в Млечном пути, известном как Галактический центральный хребет. Это означает, что галактический центр является местом протекания некоторых из самых экстремальных физических процессов во вселенной», — заявил физик Пэт Хардинг из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Певатроны представляют собой результат взаимодействия космических лучей и гигантских, естественных ускорителей частиц: таковыми могут быть остатки сверхновых, рождающиеся звезды или мощные магнитные поля вокруг сверхмассивных черных дыр. Если ускоритель достаточно мощный, то он способен разогнать лучи до чрезвычайно высоких энергий.

Несмотря на их мощность, такие высокоэнергетические «усилители» найти сложно. По словам Хардинга, многие из этих процессов настолько редки в галактике, что порой их просто нельзя ожидать. Кроме того, иногда они происходят в масштабах, которые не коррелируют с размерами Млечного пути.

Когда ускоренный космический луч затем внезапно замедляется из-за взаимодействия, например, с магнитным полем или пылевым облаком, переносимая им энергия высвобождается в форме гамма-излучения. Само гамма-излучение не может распространяться на большие расстояния в атмосфере Земли, а потому их можно обнаружить лишь с помощью подземных черенковских детекторов, таких как HAWC. Затем физики могут реконструировать гамма-луч и даже выяснить, откуда из космоса он пришел.