Палеороботы помогут раскрыть важную загадку эволюции

Переход из воды на сушу — одно из самых значимых событий в истории жизни на Земле. Группа робототехников, палеонтологов и биологов использовала роботов для изучения того, как около 390 миллионов лет назад грудные и брюшные плавники древних рыб изменились, сделав возможным перемещение животных по суше. Результаты работы опубликованы в журнале Science Robotics.

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Переход с воды на сушу изучают с помощью анализа окаменелостей. Но получаемая таким образом информация ограничена. Заполнить пробел могут роботы для моделирования движений первых сухопутных животных.

Для создания роботов ученые вдохновлялись современными «ходячими рыбами» илистыми прыгунами, а также использовали окаменелости древних рыб. Сейчас они завершают работу и готовятся к экспериментам, которые проведут в течение следующего года. Также они надеются, что их подход протестируют другие научные группы.