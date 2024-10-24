В России резко подешевел новейший iPhone 16 Pro Max

Стоимость флагманского iPhone 16 Pro Max в России опустилась на 30 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Представленный в сентябре 2024 года iPhone 16 Pro Max в конце того же месяца поступил в продажу на российском рынке. Изначально отечественные магазины просили за него от 194 тыс. руб. Спустя всего месяц флагманское устройство уже можно купить по цене от 157 тыс. руб. Таким образом, за прошедшее время смартфон подешевел более чем на 30 тыс. руб.

iPhone 16 Pro Max — это флагманский смартфон Apple на ближайшие 11 месяцев. Он оснащен производительным чипом Apple A18 Pro, который создавался для работы с ИИ, тройной камерой на 48, 48 и 12 Мп, большим аккумулятором емкостью 4685 мАч, увеличенным с 6,7 до 6,9 дюйма OLED-экраном с частотой 120 Гц и новой кнопкой Camera Control для управления камерой.

Благодаря мощному чипу смартфон также способен запускать портированные с ПК и консолей игры, такие как Assassin's Creed, Death Stranding, Resident Evil и другие.

Базовая версия iPhone 16 Pro Max оснащается накопителем на 256 ГБ. В США такая модель предлагается по цене от $1,2 тыс. (около 116 тыс. руб.) без учета налогов.