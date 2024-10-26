Эксперт рассказала, чем грозит России затухание Гольфстима

Много шума на этой неделе вызвало открытое письмо международной группы климатологов (44 авторитетных специалиста из 15 стран), адресованное руководству Евросоюза и, в первую очередь, главам государств Северной Европы. В ближайшие 30-35 лет здесь предсказывают перемены катастрофического характера. Причина - коллапс доминирующих течений в Атлантическом океане.

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Объяснение самое короткое и простое сводится к тому, что уже на рубеже 60-х годов нынешнего века Гольфстрим перестанет доносить тепло в Северное полушарие. А более сложная трактовка, требующая специальных терминов, связана с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОС), которая играет важную роль во всей климатической системе планеты Земля.

Проведенные к этому дню исследования показывают замедление АМОС в результате глобального потепления. А это, утверждают авторы письма, грозит погружением планеты в климатический хаос. Делая такой вывод, ученые-климатологи заявляют, что "риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены".

По уточненному прогнозу, первый и самый чувствительный удар придется на север Европы (Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. В северо-западной Европе неизбежно пострадают сельское хозяйство и другие, прямо связанные с погодными условиями отрасли экономики.

Грозит ли миру климатическая катастрофа

Неблагоприятные последствия в случае коллапса АМОС затронут и далекие от океанского побережья регионы. Тропические муссонные системы, говорится в письме, сдвинутся на юг и могут вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства. Вдоль атлантического побережья США прогнозируют повышение уровня моря, что создает угрозы подтопления и проблемы для рыболовства…

Это письмо, создавшее резонанс в медийной сфере и научных кругах, направлено в Совет министров Северных стран и призывает принять кардинальные шаги в поддержку Парижского соглашение по климату 2015 года. Цель соглашения, напомним - удержать к 2100 году рост глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, этого не добиться, "если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации".

АМОС: что о ней необходимо знать

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (сокращенно - АМОС, от англ.: Atlantic meridional overturning circulation) наряду с сугубо научным названием имеет и другое, более образное: Атлантический меридиальный круговорот.

Что такое круговорот - понятно, а прилагательное от слова "меридиан" указывает на доминирующее направление течений - преимущественно вдоль меридианов: через экватор с севера на юг и в обратном направлении - с юга на север.

Часто места, где встречаются два течения или океана, видно по разному цвету воды.

А если смотреть шире, что в нашем случае просто необходимо, это часть гигантского океанического конвейера, который обеспечивает температурный обмен между нагретой экваториальной зоной и холодными приполюсными районами Земли.

"Конвейер" весьма сложный и, что признают сами ученые, не до конца изученный. Главную сложность задают так называемые термохалинные океанические течения. В отличие от ветровых поверхностных течений, термохалинная циркуляция создается за счет перепада плотности воды.

А плотность - производное от температуры и солености: чем холоднее вода и больше в ней соли, тем выше плотность. И наоборот: речные стоки, таяние ледников увеличивают долю пресных вод, а значит, снижают ее плотность. Добавьте к этому общий рост температуры над поверхностью Земли и океана…

Если все по классике, то массивы поверхностных течений при движении на север постепенно охлаждаются, их плотность возрастает, и они, как принявшая балласт подводная лодка, уходят с поверхности на глубину. И там, у самого дна, разворачиваются в обратном направлении, образуя Североатлантическую глубинную водную массу (North Atlantic Deep Water).

Это учеными исследовано и доказано: плотные океанические воды на больших глубинах перемещаются в сторону, противоположную направлению поверхностных ветровых течений.

Прогноз экспертов и взгляд из России

Обозначив ключевые термины и понятия, вернемся к предмету сегодняшнего разговора - что не так с АМОС.

Суть: до сего дня Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (ее частью является и Гольфстрим) приносила до 25 процентов тепла в северное полушарие и поглощала в нем большое количество углекислого газа из атмосферы. Коллапс АМОС в ближайшие 35-40 лет, а именно так ставится вопрос в открытом письме международной группы климатологов, может иметь глобальные негативные последствия для климата всей Земли.

Под документом, как уже сказано, стоят подписи 44 авторитетных ученых из 15 стран. В алфавитом порядке эта география выглядит так: Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Китай, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Передача тепла от океана к атмосфере (слева) и увеличение теплосодержания Атлантического океана (справа), наблюдаемые при сильном AMOC.

Никого из российских ученых - климатологов и специалистов смежных областей (океанология, геофизика, экология, экономическая география, метеорология и др.) - среди авторов письма не оказалось. Почему? К коллегам в России обращались, но они не решились такой прогноз подписать? Или их мнением попросту пренебрегли?

На просьбу о комментарии несколько ученых мужей решили отмолчаться: "Не наш вопрос… Некогда вчитываться - собираюсь в экспедицию… Тут чистая политика, позвоните кому-то другому…".

Первой на звонок "Российской газеты" откликнулась женщина - Ольга Золина, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, доктор физико-математических наук. В свое время она участвовала в подготовке доклада (2021 год) Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК) и предметно занималась главой об изменениях водного цикла.

Ольга Геннадьевна, может это письмо-обращение к руководству ЕС и главам государств Северной Европы - своего рода демарш, домашняя заготовка в пику саммиту БРИКС, который проходил в России и вызвал немало желчи у тех, кто желал бы ему провала? Такая, знаете, попытка переключить внимание, перебить новостную повестку?

Ольга Золина: Я бы так не сказала. Документ серьезный. Там подписались очень авторитетные ученые. Треть из которых я знаю лично, половину или даже две трети - по публикациям. Если убрать алармистские, скажем так, посылы из этого письма, то проблема абсолютно реальная. Больше того: она и не новая.

Как они ставят вопрос? Говорят, что в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (англ.: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) недооценили вероятность коллапса АМОС - необратимых перемен в термохалинной циркуляции. Они считают, что в отчете IPCC вероятность занижена, на самом деле она выше - больше 30 процентов.

Почему столь пристальное внимание именно к термохалинным течениям?

Ольга Золина: Это такая циркуляция на разных глубинах, которая связывает все океаны. И ее важная часть приходится на Северную Атлантику. Более того: тут она запускается. В морях Ирмингера и Лабрадор происходит конвекция, то есть опускание более тяжелой соленой воды на дно. И, соответственно, запускается вся эта циркуляция, включая Гольфстрим. И если по каким-то причинам вода становится более пресной, она, соответственно, становится более легкой. Значит, опускание воды вглубь океана станет более медленным. Или - что и означает коллапс! - не будет происходить вовсе. А это уже серьезная вещь...

Вы с таким гипотетическим прогнозом согласны?

Ольга Золина: Мне ближе позиция и прогноз IPCC. Соленость океана в Северной Атлантике регулируется сложно. Это результат разных процессов: взаимодействие океана и атмосферы, таяние ледников, речной сток. Чтобы конвекция замедлилась, вода должна становиться менее соленой. И стать совсем пресной, чтобы циркуляция прекратилась.

В конце 60-х годов прошлого века в этой части океана происходило нечто подобное и было названо Great Salinity Anomaly. Причиной аномального снижения солености стал вынос большого количества льда из Арктического бассейна к востоку от Гренландии и его таяние. Но океан все сам отрегулировал - отыграл обратно, и никакой коллапс не случился. Да, произошло временное ослабление термохалиной циркуляции, но она не остановилась.

А сейчас, если следовать письму, нам дают срок 30-35 лет, до рубежа 60-х, и все - в Северной Атлантике циркуляция встанет…

Ольга Золина: Вероятность этого есть. Но говорить с такой определенностью, как сказано в письме, я бы не стала. При этом абсолютно согласна с коллегами в том, что Парижское соглашение должно выполняться. И не столько из-за гипотетического коллапса в океане, а по другим причинам, связанным с потеплением.

Соглашаясь с этим, я бы не стала хвататься за голову, куда-то бежать и что-то делать. А в письме призывают к немедленным действиям. К каким? Что нужно сделать? Прекратить добывать углеводороды и не сжигать их? Но это нереально.

По мне, главные действия - глубже изучать это дело. В частности, создавать модели океана с более тонким и точным разрешением. А пока у них довольно грубое разрешение - один градус...

В письме сделан акцент на страны северной Европы: что грозит Норвегии, Швеции, Дании, чем аукнется Финляндии. А российский Северо-Запад это разве не затронет?

Ольга Золина: Если случится коллапс термохалинной циркуляции, это затронет всю Землю, затронет всех. Но, конечно, наиболее сильно - северные страны, которые находятся под влиянием Гольфстрима. В эту зону попадают и наше Заполярье, и Балтика, и островные территории в западном секторе Арктики…

На границе с Финляндией и Норвегией похолодание не остановится? Придет и на Мурман, в Карелию, Поморье?

Ольга Золина: Повторю: это коснется всей планеты, если вдруг произойдет. Наиболее сильно проявится в Скандинавии, в наших северных районах, на островах. А дальше, по цепочке, потянется и вглубь материка. Как минимум, поменяется режим увлажнения (дожди-засухи) на всей территории Европы, включая Россию.