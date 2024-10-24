Представлена экшн-камера Insta360 Ace Pro 2 с оптикой Leica

Компания Insta360 представила новую экшн-камеру Ace Pro 2, которая получила ряд значительных улучшений и станет конкурентом GoPro Hero 13 Black и DJI OSMO Action 5 Pro.

© MobiDevices

Камера оснащена двумя ИИ-чипами, которые обеспечивают обработку изображений и общую производительность камеры. Новинка также получила улучшенную защиту корпуса и увеличенное время автономной работы.

Основные характеристики Insta360 Ace Pro 2

Камера оснащена датчиком изображения с оптическим форматом 1/1,3 дюйма и оптикой с углом обзора в 157 градусов. Она способна записывать видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду, а также в 4K с частотой 60 fps с поддержкой HDR.

Для удобства съёмки устройство имеет откидной дисплей диагональю 2,5 дюйма, который теперь обладает улучшенным разрешением по сравнению с предыдущей моделью.

Аккумулятор ёмкостью 1800 мАч обеспечивает более длительное время работы по сравнению с предшественницей (1650 мАч). Поддерживается быстрая зарядка, которая позволяет восстановить до 80% заряда всего за 18 минут.

Защита и дополнительные функции

Ace Pro 2 получила улучшенную защиту: камера выдерживает погружение на глубину до 12 метров без дополнительного защитного чехла. Также она функционирует в экстремальных условиях, выдерживая температуры от -20 до +45 °C.

Камера поддерживает управление жестами и голосом, оснащена усовершенствованными алгоритмами шумоподавления и поддерживает установку съёмных защитных стёкол для объектива.

Цена и доступность

Insta360 Ace Pro 2 уже доступна для покупки в США по цене $400. Версия с дополнительным аккумулятором предлагается за $420.