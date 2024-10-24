В России заблокировали почти 200 VPN-сервисов за год

Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 197 VPN-сервисов.

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Об этом сообщил директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства Сергей Хуторцев на форуме «Спектр 2024», передает «Интерфакс».

«Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — цитирует его агентство.

Как отмечает Интерфакс, на форуме «Спектр» год назад Хуторцев сообщал о блокировке 167 VPN-сервисов.

С 1 марта этого года в России запрещено распространять информацию, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

24 октября «Коммерсантъ» сообщил, что российские власти увеличили закупки VPN на 683%. По его данным, в период с января по сентябрь сумма затрат на подключение VPN-сервисов составила 14,1 млрд руб.

13 октября издание DTF сообщило, что Роскомнадзор заблокировал сайт 7TV с наборами эмодзи для Twitch и YouTube. Причиной блокировки стало эмодзи под названием kiss-gay, изображающий двух целующихся мужчин.