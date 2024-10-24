Польша планирует выйти из организации космической связи "Интерспутник"

Польша собирается выйти из основанной по инициативе СССР в 1971 году международной организации космической связи "Интерспутник".

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Соответствующий проект резолюции направлен на рассмотрение в парламент республики.

"Министерство иностранных дел рекомендует приостановить все контакты и формы сотрудничества с Российской Федерацией, за исключением случаев, вытекающих из интересов Республики Польша или по гуманитарным причинам", - говорится в мотивировочной части проекта, подготовленного польским МИД.

По его данным, представитель Варшавы не участвует в заседаниях организации, а Польша не пользуется услугами связи, которые предоставляются участникам объединения.

В настоящее время в "Интерспутник" входят 25 государств, из них пять - страны ЕС (Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния). Организация была основана в 1971 году, ее штаб-квартира находится в Москве.