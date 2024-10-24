IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с Рамблером прокомментировал возникшие накануне проблемы с доступом к драйверам для видеокарт компании Nvidia в России.

Вечером 23 октября пользователи из России столкнулись с проблемами при скачивании обновлений драйверов для видеокарт Nvidia. При переходе на страницу загрузки программного обеспечения отображалось предупреждение о том, что доступ запрещен, а запрос был заблокирован файерволом Edgecast. Спустя несколько часов драйверы снова стали доступны для скачивания в России.

Такая большая корпорация, как Nvidia, состоит из множества отделов, которыми руководят люди с различными взглядами. Скорее всего, один из отделов компании самовольно решил убрать доступ к обновлениям драйверов видеокарт в России, а затем другой отдел – повыше – подумал и решил его вернуть. Это наиболее близкая к правде теория. Вряд ли здесь кто-то тренировался – официального запрета [на предоставление доступа к скачиванию драйверов пользователями из РФ], который был бы всеми услышан, не было. Так что все это похоже просто на внутреннюю дискоммуникацию. Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт

Эксперт также ответил на вопрос о рисках для российских пользователей видеокарт Nvidia, которые могут возникнуть в случае нового введения ограничений со стороны компании.

«Российские пользователи привычны к подобным условиям, для них они не критичны. Драйверы – это скомпилированный продукт, который можно установить и пользоваться им. Соответственно, его можно скачать с любого пиратского сайта. Так что драйверы все равно будут. Но здесь есть один важный момент – по некоторым функциям видеокарты и драйверы Nvidia запрашивают доступ к серверам компании, поэтому эти функции могут быть недоступны. Но со временем все это тоже решается. Проблема может возникнуть, но она не будет глобальной и долгой», - отметил специалист.

Вместе с тем Геллер допустил, что Nvidia вновь введет ограничения для россиян.

«Этот вопрос связан с политикой компании, а это сложная штука, там всегда все постоянно меняется, поэтому повторение ситуации вполне возможно. На Nvidia могут просто надавить сверху», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России создадут отечественные видеокарты для конкуренции с Nvidia.