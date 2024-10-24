Жизнь на Европе: что нужно знать о космическом аппарате Europa Clipper

Тяжелые погодные условия не помешали SpaceX запустить ракету Falcon Heavy, которая доставит в космос новейший межпланетный аппарат NASA — Europa Clipper. Он прибудет к своей цели лишь через пару лет, но, если все пройдет успешно, добудет немало ценной информации. Журнал Smithsonian подробно рассказал об аппарате и его цели — поисках жизни на спутнике Юпитера.

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Europa Clipper — крупнейший аппарат, когда-либо запущенный NASA к другой планете. По размерам он похож на внедорожник, однако его солнечные панели в развернутом состоянии длиннее, чем баскетбольный корт. А электроника аппарата хранится в алюминиево-цинковом контейнере для защиты от мощной радиации Юпитера.

Clipper первым делом отправится к Марсу, чтобы обогнуть планету и набрать достаточную скорость в начале 2025 года. После этого, к концу 2026-го, аппарат вернется к Земле, получит финальный прирост скорости и помчит к Юпитеру. По прогнозам экспертов, он должен достичь пункта назначения в апреле 2030. А по прибытию на орбиту Юпитера Clipper совершит 49 близких пролетов над его спутником в течении четырех лет. При каждом пролете аппарат будет изучать условия на Европе.

Цель Clipper — найти самые многообещающие точки, где стоит заняться поиском признаков жизни. Например, в районе криовулканической активности, или в «хаотичных регионах», где потоки воды пробиваются из-под треснувшей корки льда Европы. Аппарат может даже заметить активные гейзеры, выплескивающие ледяной материал из недр планеты в открытый космос. Предварительно их обнаружили телескоп «Хаббл» и аппарат «Галилей», находившийся на орбите Юпитера в 1995-2003 годах. Если повезет, Clipper сможет пролететь прямо через выброс гейзера и взять образец материала.

Падения метеоритов также выбрасывают материю Европы в космос. Поэтому аппарат оборудован масс-спектрометром и анализатором пыли — для изучения льдов на предмет органических соединений. Молекулы, содержащие углерод, могут послужить топливом для жизни, или даже быть побочным продуктом живых организмов.

Хотя ученые убеждены, что под льдами Европы скрыт океан, некоторые вопросы по-прежнему не имеют ответа. Какова толщина ледового покрова? Насколько активно дно океана? Где смесь воды и осколков льда выплескивается на поверхность? Где фрагменты льда проваливаются в пучины?

Чтобы выяснить, как тектонические процессы Европы влияют на состав воды и ледяной покров, Clipper оборудован спектрометрами для составления карты поверхности планеты. Он также получил термальную камеру для поиска очагов высокой температуры и инструменты, способные замерить гравитацию и магнитное поле Европы. Оба параметра могут раскрыть новые детали о толщине ледяной корки и глубине океана.

Если Clipper действительно обнаружит, что на Европе может существовать жизнь, то будущим миссиям предстоит совершить путешествие на поверхность спутника, чтобы собрать образцы и новую информацию лично. Потенциальная жизнь на Европе способна перевернуть науку.