Стали известны все нововведения в iOS 18.2

Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 с широким списком новых функций, в том числе полноценной ИИ-системой Apple Intelligence. Об этом сообщает Rozetked.

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Так, в iPhone заработал голосовой ассистент Siri на базе ChatGPT и функции Writing Tools. Вместе с тем были добавлены Genmoji и Image Playground, которые благодаря ИИ создают кастомные эмодзи и изображения по текстовым запросам пользователя, Visual Intelligence, которая распознает объекты с помощью камеры и предоставляет дополнительную информацию о них.

Также в настройках iPhone появилась возможность менять приложения по умолчанию от Apple на сторонние аналоги, а для жителей ЕС — возможность удалить практически все приложения, включая App Store, Safari, «Камеру» и «Фото».

Отмечается, что в iOS 18.2 beta 1 ИИ-система Apple Intelligence поддерживает английский язык в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании. В Китае и странах ЕС Apple Intelligence пока не работает из-за регуляторных проблем.

Среди прочего отмечают и другие изменения, в том числе обновление голосовых заметок, ограничение громкости динамика на iPhone, появление команды быстрого доступа «Создать изображение» и виджета «Ввод текста для Siri» для «Пункта управления». Кроме того, значки приложений в настройках и на панели «Поделиться» теперь соответствуют текущей теме главного экрана.

ИИ-функции Apple Intelligence доступны на iPhone 15 Pro и выше, а также на iPad и Mac на базе чипа Apple M1 и новее.