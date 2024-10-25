Найдена лазейка для использования ИИ в iOS 18 на русском языке

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков с интегрированным в Siri ChatGPT и других нововведений, которые также работают у россиян. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

Отмечается, что запросы через Siri на русском языке пока не работают — для общения требуется знание английского языка. Тем не менее для пользователей из России нашли альтернативное решение.

Так, в приложении «Заметки» можно воспользоваться специальным меню для редактирования текста, нажав на значок Apple Intelligence. В нижней части нового меню находится кнопка Compose, которая перенаправляет к ChatGPT. Там можно писать запросы на русском языке, и чат-бот их будет понимать. Система способна генерировать тексты, редактировать уже готовые и создавать изображения.

Для использования новой функции авторизация в аккаунте OpenAI не обязательна, но необходима для сохранения всех запросов. Также не требуется зарубежный IP-адрес для работы с ChatGPT — он нужен только для авторизации, если это потребуется.

Очевидно, что Apple в будущем добавит полную поддержку русского языка в Apple Intelligence, однако сроки пока не раскрываются.