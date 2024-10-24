Магнитная буря мощностью G1 накроет Землю

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН предупредили, что в пятницу, 25 октября, на Земле ожидается магнитная буря, близкая к классу G1 (слабая). Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Магнитные бури делят на пять классов: класс G1 означает слабую бурю, G2 - среднюю, G3 - сильную, G4 - очень сильную, а G5 - экстремально сильную бурю. Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, буря ожидается 25 октября в утреннее время (после 06:00). Ученые ожидают, что после этого магнитосфера будет спокойной до 10 ноября.

После мощной магнитной бури 10 октября жители российских регионов могли наблюдать северное сияние. Та буря была отнесена к классу G3 (сильная) и продлилась несколько дней.