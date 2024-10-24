На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце минувшей ночью произошла мощная вспышка. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По словам синоптика, вспышка балла Х3,3 была зафиксирована в 06:56 по московскому времени.

«Вспышка наблюдалась в группе солнечных пятен №3869, расположенной у самого края видимого солнечного диска, и, по предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть ее по касательной», — поделился информацией Леус, добавив, что в данный момент ученые обрабатывают полученные данные и в скором времени опубликуют прогнозы влияния данной вспышки на планету.

В заключение он отметил, что предыдущая вспышка максимального класса X на Солнце наблюдалась более двух недель назад, 9 октября. Тогда ее интенсивность составила Х1,4.

Известно, что прошлая вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю и удар по Земле облака плазмы.