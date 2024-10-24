В Норвегии детям младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Правительство Норвегии планирует ввести новое возрастное ограничение для пользователей социальных сетей, запретив доступ детям младше 15 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гар Стере.

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Стере признался, что это будет «трудная битва», но сказал, что политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов», а, по словам лидера Лейбористской партии, соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей «однобокими и покорными».

В настоящее время в Норвегии действует возрастной ценз, разрешающий пользоваться соцсетями с 13 лет, однако исследование норвежского управления СМИ показало, что более половины детей в возрасте 9-11 лет все равно используют эти платформы.

Местные власти пообещали ввести дополнительные меры, чтобы дети не могли обходить возрастные ограничения. В том числе внести поправки в Закон о персональных данных, согласно которым пользователи социальных сетей должны быть старше 15 лет, чтобы согласиться на обработку их персональных данных платформой, а также разработать систему проверки возраста для социальных сетей.

Премьер-министр Норвегии также подчеркнул, что социальные сети могут быть источником общения и взаимодействия для детей, которые чувствуют себя одинокими, однако это не должно зависеть от алгоритмов.