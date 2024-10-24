Эксперты назвали топ-6 смартфонов Samsung на данный момент

Редакция Tom's Guide составила список лучших смартфонов Samsung на октябрь 2024 года.

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Лидером неожиданно стал Samsung Galaxy S24 FE — самый доступный представитель серии Galaxy S24. Он предлагает отличное сочетание производительности, качественного экрана и достойных камер, а также поддерживает функции на базе искусственного интеллекта.

Лучший бюджетный смартфон, по мнению экспертов — Samsung Galaxy A55. Это устройство обладает всем необходимым для пользователя 2024 года, хотя его чипсет не является самым мощным.

Лучшим премиальным устройством стал флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон отличается топовой камерой, великолепным дисплеем и поддержкой работы со стилусом.

Среди крупных моделей наилучшим выбором признан Samsung Galaxy S24+, который выделяется отличным QHD-дисплеем, большим объёмом памяти и хорошей автономностью.

В категории складных смартфонов лидирует Samsung Galaxy Z Fold 6 с поддержкой ИИ-функций и надёжным шарниром.

На последнем месте в топ-6 разместился более доступный складной смартфон — Galaxy Z Flip 6, который обладает многими преимуществами Fold 6, но стоит значительно дешевле.