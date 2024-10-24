Qualcomm представила ИИ-технологию улучшения графики для смартфонов

Qualcomm анонсировала ИИ-улучшалку графики, как у PS5 Pro. Но для смартфонов
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 (GSR2) — новую технологию улучшения графики для смартфонов, аналогичную той, что используется в PS5 Pro.
GSR2 является улучшенной версией технологии Snapdragon Game Super Resolution, впервые представленной в апреле 2023 года. Она предназначена для повышения разрешения и улучшения графики в мобильных играх, обеспечивая при этом оптимальное энергопотребление.
GSR2 использует временное масштабирование, что позволяет преобразовывать игры с разрешением 1080p в 4K с высокой детализацией.
За счёт использования цветовых данных из ранее обработанных кадров, технология обеспечивает более качественное изображение по сравнению с предшественником, который полагался только на текущий буфер кадров.
Новая версия также может повысить частоту кадров, делая игровой процесс более плавным и улучшая производительность.