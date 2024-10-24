Компания Kingston стала лидером мирового рынка SSD, продав более 30% всех твердотельных накопителей в 2023 году.

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По данным аналитиков TrendForce, пять крупнейших производителей контролируют 72% рынка, что свидетельствует о концентрации рынка в руках нескольких ключевых игроков.

В отчёте говорится, что доля крупнейших производителей SSD выросла с 59% в 2022 году до 72% в 2023-м, что подчёркивает растущее доминирование этих компаний.

Всего в прошлом году было поставлено 180 млн SSD, что на 3.7% больше по сравнению с годом ранее. Лидером рынка стала Kingston с долей в 34%, что связано с развитой сетью продаж и надёжной поддержкой пользователей.

© TrendForce

На втором месте оказалась компания ADATA с долей в 11%, благодаря популярным геймерским SSD. Также в пятёрку лидеров вошли китайские бренды Lexar (11%), Kimtigo (9%) и Biwin (7%).

При этом аналитики считают, что рост продаж SSD может замедлиться, поскольку рынок практически полностью перешёл на твердотельные накопители.