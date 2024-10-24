Появилось фото нового флагмана Xiaomi

В сеть попали качественные фото нового флагмана Xiaomi 15 Ultra.

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Благодаря им мы точно знаем дизайн новинки. Ожидается, что официальная презентация модели состоится в феврале 2025 года.

На задней панели Xiaomi 15 Ultra располагается массивный круглый модуль камеры с четырьмя объективами, а логотип Leica на этом модуле привлекает внимание.

В верхнем правом углу размещён перископический объектив с разрешением 200 Мп и 4.3-кратным оптическим зумом, использующий сенсор Samsung ISOCELL HP9.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony, а остальные два объектива — это 50-мегапиксельная ультраширокая камера и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом. На фронтальной панели ожидается 32-мегапиксельная камера для селфи.

Кроме того, устройство будет оснащено 6.7-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также батареей ёмкостью 6000 мАч.

Xiaomi 15 Ultra будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite и операционной системы HyperOS 2 на основе Android 15. Предполагается, что смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.