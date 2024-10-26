Министерству обороны США приказали чаще использовать ИИ

Администрация текущего президента США издала памятку о национальной безопасности, предписывающую Пентагону и разведывательным агентствам ускорить внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

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Памятка излагает стратегию использования возможностей ИИ и одновременно смягчения его рисков. В нем подчеркивается важность «соответствия» использования ИИ «демократическим ценностям» и «избежания его злоупотребления для отслеживания граждан или обхода контроля над ядерным оружием».

Белый дом считает, что установление четких руководящих принципов для внедрения ИИ будет способствовать более эффективному экспериментированию и развертыванию этой технологии государственными учреждениями.

Хотя памятка подчеркивает потенциальные преимущества технологии, она также признает «проблемы конфиденциальности и гражданских прав», связанные с его широким использованием.