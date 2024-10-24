В России разработали методику отбора специалистов для работы в Арктике

s1ap7ha7boo7ych33ksСпециалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали методику отбора с помощью нейрокомпьютерного интерфейса специалистов для работы в Арктической зоне, сообщает пресс-служба вуза.

"Внедрение нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) в исследования арктических экспедиций позволит эффективно мониторить когнитивные и эмоциональные параметры участников, а также выявить психофизиологические адаптации к экстремальным условиям северных регионов", - отметили в пресс-службе.

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По мысли разработчиков, дефицит работников в Арктике (например, на Таймыре 27 вакансий на одного зарегистрированного безработного) связан в том числе с тем, что не каждый человек физически и эмоционально способен провести продолжительное время в условиях Заполярья.

Решение проблемы предложил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он разработал систему подбора персонала на основе нейроинтерфейса, работающего по технологии электроэнцефалографии, с помощью которой считывается и затем анализируется электрическая активность мозга.

"Это позволит нам выявлять ключевые психофизиологические адаптации человека к условиям Арктики на основе данных, собранных во время экспедиций. Анализ психофизиологических параметров (активность мозга, сердечный ритм и температура тела) позволит выявить изменения, характеризующие адаптацию к холоду, ограниченным ресурсам, физической и эмоциональной нагрузке в условиях Арктики", - приводит пресс-служба слова Рыбникова.

Результаты исследования, по мнению конструктора и его коллег, помогут разработать эффективные стратегии как подготовки, так и поддержки участников арктических экспедиций, повысить безопасность и эффективность таких миссий.